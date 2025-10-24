Паршивлюк: "Динамо" едет в Петербург за тремя очками

"Я думаю, в любой игре "Зенит" будет считаться фаворитом в нашем чемпионате, в 90 процентах игр. Поэтому нам не ново, но последние игры в Санкт-Петербурге были интересные. Были победы с нашей стороны, поэтому едем туда за тремя очками", - приводит слова Паршивлюка Sport24.
В воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и московское "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по петербургскому времени.
По итогам 12 сыгранных туров бело-голубые набрали 16 очков и располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата России, находясь на восьмом месте. От "Зенита", занимающего четвертую строчку, динамовцы отстают на 7 баллов.