Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Паршивлюк: "Динамо" едет в Петербург за тремя очками

Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал подготовку на матч 13-го тура против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я думаю, в любой игре "Зенит" будет считаться фаворитом в нашем чемпионате, в 90 процентах игр. Поэтому нам не ново, но последние игры в Санкт-Петербурге были интересные. Были победы с нашей стороны, поэтому едем туда за тремя очками", - приводит слова Паршивлюка Sport24.

В воскресенье, 26 октября, в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и московское "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по петербургскому времени.

По итогам 12 сыгранных туров бело-голубые набрали 16 очков и располагаются в середине турнирной таблицы чемпионата России, находясь на восьмом месте. От "Зенита", занимающего четвертую строчку, динамовцы отстают на 7 баллов.

