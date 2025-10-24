Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

В "Динамо" оценили форму Тюкавина

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов прокомментировал игровые кондиции нападающего команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Раз Тюкавин забивает и отдаёт голевые, можно сказать, что он вернулся в прежнюю форму", - приводит слова Родионова Metaraitings.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл семь матчей во всех турнирах в составе бело-голубых и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что команда Валерия Карпина находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидируюего "Локомотива" на десять баллов.

Следующую игру "Динамо" сыграет на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.

