Глава "Динамо" Ивлев: Карпин делает то, что считает нужным

"Когда в команду приходит любой новый тренер, это всегда влечёт за собой изменения. Просто иногда команду на первых порах бросает из стороны в сторону, а иногда процесс адаптации идёт более плавно. У Карпина есть кредит доверия, и он делает то, что считает нужным", - сказал Ивлев в интервью Sport24.
После 12 сыгранных туров московское "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает четвёртое место в таблице с 23 баллами в своем активе.
В среду, 22 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура группового этапа Кубка России со счетом 4:0, забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (хет-трик) и Даниил Фомин.
Также команда Валерия Карпина в ноябре сыграет с петербургским "Зенитом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Москва