Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Глава "Динамо" Ивлев: Карпин делает то, что считает нужным

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал результаты команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Когда в команду приходит любой новый тренер, это всегда влечёт за собой изменения. Просто иногда команду на первых порах бросает из стороны в сторону, а иногда процесс адаптации идёт более плавно. У Карпина есть кредит доверия, и он делает то, что считает нужным", - сказал Ивлев в интервью Sport24.

После 12 сыгранных туров московское "Динамо" находится на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает четвёртое место в таблице с 23 баллами в своем активе.

В среду, 22 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 6 тура группового этапа Кубка России со счетом 4:0, забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (хет-трик) и Даниил Фомин.

Также команда Валерия Карпина в ноябре сыграет с петербургским "Зенитом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится