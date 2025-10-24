Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

"Разве судейство улучшилось?" Экс-арбитр ФИФА - о работе Мажича

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин усомнился в эффективности работы сербского специалиста Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.
Фото: РФС
"У нас возглавляет судейство иностранец, который должен показывать качество. У нас разве судейство улучшилось? Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет", - сказал Лапочкин в эфире "Матч ТВ".

Милорад Мажич находится на посту главы департамента судейства РФС с конца июня 2023 года. Ранее сербский судья работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году. Также он являлся главным арбитром в финале Лиги чемпионов 2018 года между "Реал Мадридом" и "Ливерпулем" (3:1).

