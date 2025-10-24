"У нас возглавляет судейство иностранец, который должен показывать качество. У нас разве судейство улучшилось? Спорных моментов стало меньше? Мне кажется, что нет", - сказал Лапочкин в эфире "Матч ТВ".
Милорад Мажич находится на посту главы департамента судейства РФС с конца июня 2023 года. Ранее сербский судья работал на двух чемпионатах мира в 2014 и 2018 году. Также он являлся главным арбитром в финале Лиги чемпионов 2018 года между "Реал Мадридом" и "Ливерпулем" (3:1).
"Разве судейство улучшилось?" Экс-арбитр ФИФА - о работе Мажича
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин усомнился в эффективности работы сербского специалиста Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.
Фото: РФС