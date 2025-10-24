Матчи Скрыть

Экс-футболист "Динамо" Кирьяков: "Зенит" - фаворит в любом матче, на всей дистанции

Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал игру петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" всегда может наладить ситуацию. Потенциал у команды есть. Тут только вопрос времени. Семак психологически неплохо сработал. Проделал разбор всех ошибок, которые помешали набрать больше очков. "Зенит" - фаворит в любом матче, на всей дистанции. Команда всегда борется за самые высокие места. Последние времена, даже с чемпионством, были проблемы. Но клуб их быстро решал. Думаю, этот сезон не будет исключением", - сказал Кирьяков в интервью "Чемпионату".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые провели 313 матчей, одержали 196 побед, 59 раз сыграли вничью и потерпели 58 поражений. Вместе с клубом Семак завоевал 6 чемпионств России, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России.

В текущем сезоне "Зенит" идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Команда провела 12 матчей, одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге.

Следующая игра клуба пройдет 26 октября против московского "Динамо" в рамках чемпионата России.

