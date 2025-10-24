"Спартаковцы сейчас злые и голодные". Непомнящий - об игре клуба

"У "Спартака" всё налаживается. Команда и тренер успокоились, ситуация исправляется. Не хватало психологического равновесия, а уровень и класс футболистов там высокий. Конечно, Станкович переживает, но это боец. Удивлюсь, если "Оренбург" победит в очном матче. Спартаковцы сейчас злые и голодные", - сказал Непомнящий в интервью "Советскому спорту".
На данный момент московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю очками. Подопечные Деяна Станковича провели 12 матчей, одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения в лиге.
"Оренбург" находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 12-ти встречах. В лиге команда одержала 1 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Матч "Спартака" и "Оренбурга" пройдет завтра, 25 октября, в рамках чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Бывший главный тренер сборной Камеруна прокомментировал игру "Спартака" перед матчем с "Оренбургом" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"