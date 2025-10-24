Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

"Спартаковцы сейчас злые и голодные". Непомнящий - об игре клуба

Бывший главный тренер сборной Камеруна прокомментировал игру "Спартака" перед матчем с "Оренбургом" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" всё налаживается. Команда и тренер успокоились, ситуация исправляется. Не хватало психологического равновесия, а уровень и класс футболистов там высокий. Конечно, Станкович переживает, но это боец. Удивлюсь, если "Оренбург" победит в очном матче. Спартаковцы сейчас злые и голодные", - сказал Непомнящий в интервью "Советскому спорту".

На данный момент московский "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю очками. Подопечные Деяна Станковича провели 12 матчей, одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения в лиге.

"Оренбург" находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 12-ти встречах. В лиге команда одержала 1 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Матч "Спартака" и "Оренбурга" пройдет завтра, 25 октября, в рамках чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится