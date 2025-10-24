Матчи Скрыть

Первая лига

КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

Париж
21:45
НантНе начат

Экс-президент "Спартака" Червиченко рассказал, что "Динамо" может противопоставить "Зениту"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко проанализировал шансы "Динамо" в предстоящем матче РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Вижу, что "Динамо" может противопоставить "Зениту" - хорошее нападение. У них новый парень Бабаев. Какие мячи забивал! Питерцам надо напрячься и переживать. Но у них одна проблема - защита с вратарём хоронят всё благое, что делает линия атаки. Если в матче с "Зенитом" не привезут сами себе, как минимум, один, тогда всё может сложиться в их пользу", - сказал Червиченко в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне чемпионата России московское "Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 12-ти встречах. Подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

Петербургский "Зенит" находится на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23-мя очками. Команда провела 12 матчей, одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в чемпионате.

Матч "Зенита" и "Динамо" пройдет 26 октября на "Газпром Арене" в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

