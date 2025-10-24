Экс-игрок "Локомотива" Сенников: у команды сейчас пик сыгранности и физической формы

"В "Локомотиве" мощное центральное звено - Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас, ещё Данил Пруцев добавился. Все эти ребята на поле понимают друг друга. У "Локомотива" сейчас пик сыгранности и физической формы", - сказал Сенников в интервью "Матч ТВ".
В текущем сезоне "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12-ти встречах. Клуб одержал 7 побед и 5 раз сыграл вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая не проигрывала ни разу в этом сезоне РПЛ.
Следующий матч "Локомотива" пройдет 26 октября против "Акрона" в рамках чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал игру команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"