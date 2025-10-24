Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
1 - 2 1 2
НантЗавершен

Кирьяков высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Динамо"

Экс-игрок "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче бело-голубых с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Для "Зенита" и "Динамо" предстоящий матч очень важен. Карпину надо постараться зацепиться за очки. Поражение будет грустным исходом. "Зенит" стал подтягиваться, задача — первое место, чемпионство. Им надо будет добыть три очка всеми способами. Игра будет очень интересной. Одна команда стоит прижатой к стене, а вторая — борется за награды", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".

После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, московское "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.

В воскресенье, 26 октября, петербуржцы примут на своем поле бело-голубых в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и проведут две очные встречи в рамках четвертьфинала верхней сетки турнира.

