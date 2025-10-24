Кирьяков высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Динамо"

"Для "Зенита" и "Динамо" предстоящий матч очень важен. Карпину надо постараться зацепиться за очки. Поражение будет грустным исходом. "Зенит" стал подтягиваться, задача — первое место, чемпионство. Им надо будет добыть три очка всеми способами. Игра будет очень интересной. Одна команда стоит прижатой к стене, а вторая — борется за награды", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, московское "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.
В воскресенье, 26 октября, петербуржцы примут на своем поле бело-голубых в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и проведут две очные встречи в рамках четвертьфинала верхней сетки турнира.