"Один из вариантов минимизировать урон "Спартаку" после санкций против "Лукойла" – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в "ВТБ" и "Динамо", - сообщает источник "Чемпионата".
Напомним, что ранее США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". На данный момент 100 процентов акций московского "Спартака" принадлежат "Лукойлу" и на клуб также будут распространяться ограничения.
В 2022 году санкции были наложены на банк "ВТБ", которому принадлежало московское "Динамо". Права на клуб были переданы физкультурно-спортивному обществу "Динамо", чтобы избежать наложения ограничений на футбольный клуб.
В "Лукойле" рассматривают вариант смены владельца "Спартака" из-за санкций США - источник
У московского "Спартака" может появиться новый владелец.
Фото: ФК "Спартак"