Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
14:00
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
17:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
17:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
17:00
СандерлендНе начат
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ОвьедоНе начат
Эспаньол
17:15
ЭльчеНе начат
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
КомоНе начат
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
16:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
18:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

В "Лукойле" рассматривают вариант смены владельца "Спартака" из-за санкций США - источник

У московского "Спартака" может появиться новый владелец.
Фото: ФК "Спартак"
"Один из вариантов минимизировать урон "Спартаку" после санкций против "Лукойла" – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в "ВТБ" и "Динамо", - сообщает источник "Чемпионата".

Напомним, что ранее США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти". На данный момент 100 процентов акций московского "Спартака" принадлежат "Лукойлу" и на клуб также будут распространяться ограничения.

В 2022 году санкции были наложены на банк "ВТБ", которому принадлежало московское "Динамо". Права на клуб были переданы физкультурно-спортивному обществу "Динамо", чтобы избежать наложения ограничений на футбольный клуб.

