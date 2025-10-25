Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
14:00
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
17:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
17:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
17:00
СандерлендНе начат
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ОвьедоНе начат
Эспаньол
17:15
ЭльчеНе начат
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
КомоНе начат
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
16:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
18:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Ерохин не считает себя легендой "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, ощущает ли он себя легендой команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Просто частью команды. Уверен, каждый из нас вкладывает всё, что может, в её жизнь и результаты. А теми словами, что вы озвучили, я себя точно не назову. Мы все вместе делаем одно дело. Сейчас и в моей карьере, и у команды очень интересный и важный этап. Стараюсь приносить "Зениту" максимальную пользу", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".

Александр Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах и отметился тремя забитыми мячами. В составе сине-бело-голубых хавбек шесть раз становился чемпионом России.

После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 очка.

Следующий матч петербуржцы проведут на своём поле против московского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится