"Просто частью команды. Уверен, каждый из нас вкладывает всё, что может, в её жизнь и результаты. А теми словами, что вы озвучили, я себя точно не назову. Мы все вместе делаем одно дело. Сейчас и в моей карьере, и у команды очень интересный и важный этап. Стараюсь приносить "Зениту" максимальную пользу", - сказал Ерохин в интервью "Матч ТВ".
Александр Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах и отметился тремя забитыми мячами. В составе сине-бело-голубых хавбек шесть раз становился чемпионом России.
После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 23 очка.
Следующий матч петербуржцы проведут на своём поле против московского "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября.
Ерохин не считает себя легендой "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос, ощущает ли он себя легендой команды.
Фото: ФК "Зенит"