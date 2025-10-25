"Честно говоря, даже не думал о возможном возвращении в Испанию. Я получаю огромное удовольствие от игры в "Краснодаре", в России и готов помогать клубу", - сказал Гонсалес в интервью Odds.ru.
Ранее в СМИ сообщалось, что Джованни Гонсалес хочет покинуть "Краснодар" в ближайшее трансферное окно.
31-летний уругваец выступает за "быков" с августа 2024 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
После сыгранных 12 туров команда Мурада Мусаева располагается на второй позиции, имея в своём активе 26 очков.
Защитник "Краснодара" опроверг информацию о желании покинуть команду
Фото: ФК "Краснодар"