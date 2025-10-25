Кордоба рассказал, насколько переживает о своей результативности

"Порой так бывает, голы в матче с "Ахматом" и "Сочи" важны для меня, как и любые другие мячи. Я не переживал за свою результативность, потому что правильно работал. К тому же, у нас потрясающий коллектив и тренерский штаб, все поддерживают друг друга", - сказал Кордоба в интервью Odds.ru.
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В составе "быков" форвард принял участие в 132 играх, отметился 64 забитыми мячами и отдал 30 голевых передач. В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.
После 12 сыгранных туров команда Мурада Мусаева с 26 очками идёт на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В следующем матче "Краснодар" на своём поле примет "Рубин". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, насколько давило на него отсутствие голов в сентябре.
Фото: ФК "Краснодар"