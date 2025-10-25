"Важно быть сосредоточенными на каждой игре, чтобы не допускать ненужной потери очков. Кажется, что это самое основное в нашей работе, но иногда возникают трудности с концентрацией, например, во время матчей. При этом мы понимаем свою цель, наш состав обязывает решать самые высокие задачи, поэтому мы должны реализовать задуманное в этом сезоне", - сказал Гонсалес в интервью Odds.ru.
После 12 сыгранных туров "Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками, уступая лидерство "Локомотиву" из-за поражения в личной встрече.
Джованни Гонсалес в текущем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "быков", отметился одной голевой передачей.
В следующем матче команда Мурада Мусаева на своём поле примет "Рубин". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России.
Защитник "Краснодара": наш состав обязывает бороться за чемпионство
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес прокомментировал шансы команды на чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"