— Что вы думаете об игре команды?
— Это была не хорошая игра. Самое главное, что мы взяли три очка, - приводит слова Кахигао "Матч ТВ".
Сегодня, 25 октября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.
После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
"Это была не хорошая игра". В руководстве "Спартака" оценили матч с "Оренбургом"
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао оценил игру красно-белых в матче 13 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"