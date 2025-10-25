Станкович - о победе над "Оренбургом": я не увидел нужной энергии на поле

"Главное, что мы сегодня взяли три очка. Идём готовиться дальше к матчу, который будет непростым. Сегодня я не увидел нужной энергии на поле, которая необходима, чтобы решать задачи. Важно, что забрали три очка и готовимся дальше", - цитирует Станковича "Чемпионат".
Сегодня, 25 октября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.
После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего столичного "Локомотива" на 4 балла, но у команды Михаила Галактионова есть матч в запасе.