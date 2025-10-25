Станкович: я справляюсь со своими эмоциями - оставьте меня в покое

"Давайте говорить о футболе. Мои эмоции, движения — оставьте. То так, то не так. Оставьте меня в покое по этому поводу. Я с ними справлюсь — давайте говорить о футболе", - цитирует Станковича "Чемпионат".
Напомним, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС с 19 сентября по 19 октября текущего года. Специалист получил красную карточку в матче 8 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2) за нецензурные высказывания в адрес главного арбитра.
Сегодня, 25 октября, "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в 13 туре РПЛ со счетом 1:0, забитым мячом отметился Манфред Угальде.
Фото: ФК "Спартак"