Российская премьер-лига

2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Станкович: я справляюсь со своими эмоциями - оставьте меня в покое

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался о своей эмоциональности.
Фото: ФК "Спартак"
"Давайте говорить о футболе. Мои эмоции, движения — оставьте. То так, то не так. Оставьте меня в покое по этому поводу. Я с ними справлюсь — давайте говорить о футболе", - цитирует Станковича "Чемпионат".

Напомним, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС с 19 сентября по 19 октября текущего года. Специалист получил красную карточку в матче 8 тура РПЛ с московским "Динамо" (2:2) за нецензурные высказывания в адрес главного арбитра.

Сегодня, 25 октября, "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в 13 туре РПЛ со счетом 1:0, забитым мячом отметился Манфред Угальде.

