"28 октября Бабичу предстоит операция. Мы все его поддерживаем, мы рядом с ним. Это прекрасный футболист, прекрасный человек. Я очень давно его знаю. Да, это потеря для нас. Кроме всего прочего, он имеет важное значение в раздевалке", - цитирует Станковича Sport24.
В матче 12 тура чемпионата России с "Ростовом" защитник московского "Спартака" Срджан Бабич - у сербского футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Центральный защитник выступает за столичный клуб с 2023 года - всего Бабич провел за красно-белых во всех турнирах 68 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевую передачу.
В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья Бабича
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"