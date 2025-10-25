Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 2 3 2
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 2 1 2
СандерлендЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ЭльчеЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Ланс
1 - 1 1 1
Марсель1 тайм

В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья Бабича

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.
Фото: ФК "Спартак"
"28 октября Бабичу предстоит операция. Мы все его поддерживаем, мы рядом с ним. Это прекрасный футболист, прекрасный человек. Я очень давно его знаю. Да, это потеря для нас. Кроме всего прочего, он имеет важное значение в раздевалке", - цитирует Станковича Sport24.

В матче 12 тура чемпионата России с "Ростовом" защитник московского "Спартака" Срджан Бабич - у сербского футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Центральный защитник выступает за столичный клуб с 2023 года - всего Бабич провел за красно-белых во всех турнирах 68 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится