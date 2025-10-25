"Было много борьбы. Мы начали достаточно неплохо, но затем стали пропускать контратаки, что привело к голу. В какой-то момент подсели, а во втором тайме выпустили второго нападающего, сделали акцент на верховые передачи, чтобы поддерживать давление. Это дало результат", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Сегодня, 25 октября, "Ростов" на домашнем стадионе сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились: в составе ростовчан - Роналдо, а в составе команды гостей - Гамид Агаларов, добив мяч в ворота после незабитого пенальти.
После 13 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 12 строчке с 11 баллами в своем активе.
Тренер махачкалинского "Динамо" подвел итоги матча с "Ростовом"
Тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев высказался о матче 13 тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала