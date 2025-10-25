"Это задвоенные очки, они стоят больше". Челестини - о победе над "Крыльями Советов"

- Чтобы выиграть такие матчи, нужно много сделать. Не всегда получается играть ярко и забивать по четыре гола. Обычно "Крылья" прессингуют на половине соперника, сегодня они не выходили со своей половины поля, и нам было очень сложно. Это был крайне сложный матч, это задвоенные очки, они стоят больше. Я очень доволен.
ЦСКА обыграл у себя дома самарские "Крылья Советов" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 72-й минуте игры стал центральный защитник Матвей Лукин.
Подопечные Фабио Челестини одержали восьмую победу в текущем чемпионате и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. "Армейцы" набрали 27 очков и на один балл опережают "Локомотив" и "Краснодар", которые проведут свои встречи завтра, 26 октября.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против "Крыльев Советов" в 13-м туре чемпионата России (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА