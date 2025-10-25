Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 2 3 2
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

Челси
1 - 2 1 2
СандерлендЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ЭльчеЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
0 - 2 0 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Кремонезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Брест
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Ланс
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен

"Это задвоенные очки, они стоят больше". Челестини - о победе над "Крыльями Советов"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против "Крыльев Советов" в 13-м туре чемпионата России (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Чтобы выиграть такие матчи, нужно много сделать. Не всегда получается играть ярко и забивать по четыре гола. Обычно "Крылья" прессингуют на половине соперника, сегодня они не выходили со своей половины поля, и нам было очень сложно. Это был крайне сложный матч, это задвоенные очки, они стоят больше. Я очень доволен.

ЦСКА обыграл у себя дома самарские "Крылья Советов" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился со счетом 1:0. Автором единственного мяча на 72-й минуте игры стал центральный защитник Матвей Лукин.

Подопечные Фабио Челестини одержали восьмую победу в текущем чемпионате и поднялись на первую строчку в турнирной таблице. "Армейцы" набрали 27 очков и на один балл опережают "Локомотив" и "Краснодар", которые проведут свои встречи завтра, 26 октября.

Источник: "Матч ТВ"

