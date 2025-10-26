Матчи Скрыть

Ташуев высказался о шансах "Динамо" в матче против "Зенита"

Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал предстоящий матч "Динамо" против "Зенита" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Шансы есть всегда, тем более у "Динамо". Самое основное - это сломать структурный хребет топ-клубу. Динамовцам нужно постараться не дать "Зениту" играть в свой футбол, а самим играть в тот футбол, который они хотят. Не для меня, а в целом фаворит "Зенит". Они сейчас выше в таблице, и у них крепче состав", - сказал Ташуев "Матч ТВ".

На данный момент "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. Подопечные Сергея Семака провели 12 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

"Динамо" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 баллов в 12-ти матчах. Бело-голубые одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

Матч "Зенита" против "Динамо" состоится сегодня, 26 октября, в рамках 13-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

