Сегодня, 26 октября, "Пари НН" сыграет против калининградской "Балтики" в рамках 13-го тура РПЛ. Встреча состоится в Нижнем Новгороде на "Совкомбанк Арене". Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч Премьер". Редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой игры.
На данный момент "Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Пари НН" находится на 15-й строчке с 6-ю очками.
"Пари НН" - "Балтика": где и во сколько смотреть матч РПЛ
"Пари НН" - "Балтика": где и когда смотреть матч 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"