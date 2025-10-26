- Мы не сумели забить в начале первого тайма из выгодных ситуаций. У нас есть большая проблема с реализацией. Просто хорошо, что заработали пенальти, через который удалось забить, - сказал Табидзе "РБ Спорт".
Счет в матче на 35 минуте открыл нападающий ростовчан Роналдо. Махачкалинцы ответили забитым мячом на 79 минуте встречи - Гамид Агаларов пробил с одиннадцатиметровой отметки и не смог переиграть Рустама Ятимова, однако форвард забил мяч после добивания.
На данный момент махачкалинцы идут на 13-м месте в РПЛ с 11 очками.
Защитник махачкалинского "Динамо" прокомментировал ничью с "Ростовом"
Защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала