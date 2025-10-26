Сафонов поделился ожиданиями от игры "Зенита" и "Динамо"

- Карпин умеет настраивать команду на большие игры. Главное, чтобы не поплыл молодой Расулов. От его игры будет многое зависеть. А так, ждем хорошую, яркую игру, - сказал Сафонов "РБ Спорт".
Матч 13-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и московским "Динамо" состоится сегодня, 26 октября, в 17:30 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Алексея Сухого.
На данный момент "Зенит" идет на четвертом месте с 23 очками, "Динамо" занимает 8-ю строчку с 16 баллами.