- Какие ожидания от матча? "Зенит" теряет очки, "Динамо" тоже много потеряло - если они и здесь уступят, то наверх им смотреть вообще не придется уже. "Зенит" должен набирать очки, хотя бело-голубые в последнее время неплохо играют в Петербурге. "Зенит" здесь, конечно, видится фаворитом - у сине-бело-голубых все в строю, после куражной победу над "Оренбургом" в Кубке со счетом 5:0 могут закрепить успех и в матче с "Динамо". Бело-голубые, скорее всего, могут немного дрожать, смотря в таблицу, ведь это очень важный матч для них. Другое дело, что в реалиях сегодняшнего чемпионата ты все равно отдыхаешь...
Даниил Нахлёсткин, Rusfootball.info
Александр Мостовой назвал фаворита матча "Зенит" - "Динамо"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info высказался о предстоящем матче 13 тура РПЛ "Зенит" - "Динамо".