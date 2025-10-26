Наумов: пока "Локомотив" не научится обыгрывать средние команды, чемпионом не станет

- Очень расстроен: столько моментов, но потерять два очка!.. Пока "Локомотив" не научится играть против средних команд, команд, которые ниже его классом, чемпионом не станет. Мы обыграли "Краснодар", ЦСКА, "Динамо" и потеряли очки в матчах с "Акроном", "Ахматом", "Крыльями". Если теряешь очки на средних командах - золото не возьмёшь никогда. К сожалению, у "Локомотива" такое есть. И столько моментов не забить! Просто ужас!
Поэтому нужно настраиваться на середняков. Уметь настраивать команду на середняка - большое тренерское искусство. Настраивить на "Спартак" и ЦСКА не нужно - там все понятно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с "Акроном" в 13 туре РПЛ (1:1).
