Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ДинамоПерерыв
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест2 тайм
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Бернли2 тайм
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас2 тайм
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Сассуоло
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Верона
2 - 0 2 0
Кальяри2 тайм
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
1 - 0 1 0
Фрайбург1 тайм
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
4 - 0 4 0
Метц2 тайм
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Руденко - о ничьей "Локомотива" с "Акроном": теряем очки, где не должны

Нападающий "Локомотива" Александр Руденко, считает что команда должна была побеждать "Акрон" в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Скажу, что было много моментов. Надо было забивать и выигрывать. Наступаем на одни и те же грабли, теряем очки, где не должны терять. Мои моменты... Тут не о чем разговаривать. Просто не использовал моменты, которые можно было использовать", - сказал Руденко в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 26 октября "Локомотив" в гостевом матче сыграл вничью против "Акрона" со счётом 1:1. Голами в матче отметились нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол и защитник "железнодорожников" Сесар Монтес.

Красно-зелёные лидируют с 27 очками в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру подопечные Михаила Галактионова проведут на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.

