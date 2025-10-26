Руденко - о ничьей "Локомотива" с "Акроном": теряем очки, где не должны

"Скажу, что было много моментов. Надо было забивать и выигрывать. Наступаем на одни и те же грабли, теряем очки, где не должны терять. Мои моменты... Тут не о чем разговаривать. Просто не использовал моменты, которые можно было использовать", - сказал Руденко в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 26 октября "Локомотив" в гостевом матче сыграл вничью против "Акрона" со счётом 1:1. Голами в матче отметились нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол и защитник "железнодорожников" Сесар Монтес.
Красно-зелёные лидируют с 27 очками в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру подопечные Михаила Галактионова проведут на выезде против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.
Фото: ФК "Локомотив" Москва