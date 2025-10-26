Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 1 2 1
Сельта1 тайм
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
Болонья2 тайм
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Мусаев - о матче с "Рубином": посмотрев состав, не понял их окончательную схему

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч против "Рубина" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Обычно они играют 5-3-2. Сейчас, посмотрев состав, не понял, какая окончательная будет схема. Может, будет схема 3-4-4, они тоже её часто используют. У каждой команды есть свои проблемы, кто-то в плохой форме, кого-то не хватает. "Рубин" - крепкая команда, у них есть хорошие замены", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 26 октября "Краснодар" примет на своём поле казанский "Рубин". Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 очками, а команда Рашида Рахимова занимает седьмую позицию с 18 баллами.

Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России. В прошлом сезоне они впервые в своей истории взяли золотые медали.

