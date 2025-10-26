Мусаев - о матче с "Рубином": посмотрев состав, не понял их окончательную схему

"Обычно они играют 5-3-2. Сейчас, посмотрев состав, не понял, какая окончательная будет схема. Может, будет схема 3-4-4, они тоже её часто используют. У каждой команды есть свои проблемы, кто-то в плохой форме, кого-то не хватает. "Рубин" - крепкая команда, у них есть хорошие замены", - сказал Мусаев в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября "Краснодар" примет на своём поле казанский "Рубин". Игра начнётся в 19:45 по московскому времени.
На данный момент подопечные Мурада Мусаева располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 очками, а команда Рашида Рахимова занимает седьмую позицию с 18 баллами.
Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России. В прошлом сезоне они впервые в своей истории взяли золотые медали.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал предстоящий матч против "Рубина" в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"