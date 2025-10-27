Вратарь "Динамо" высказался о нарушении на Гонду

"Что касается эпизода с моей жёлтой карточкой, я всё, что происходило вокруг, не видел. Смотрел на мяч, хотел сыграть в мяч. Но арбитр показал красную. В моменте расстроился, не хотелось. Рад, что посмотрели повтор и всё отменили", - сказал Расулов в интервью "Чемпионату".
Вчера, 26 октября "Зенит" на своём поле обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, а у бело-голубых отличился Бителло.
Напомним, что на 82-й минуте встречи вратарь "Динамо" Курбан Расулов вышел из штрафной и влетел в форварда хозяев Лусиано Гонду. Аргентинец успел отдать пас Педро, который забил гол. Изначально судья Алексей Сухой показал красную карточку голкиперу бело-голубых, но затем заменил наказание на жёлтую, а гол отменил из-за офсайда.
Вратарь "Динамо" Курбан Расулов прокомментировал эпизод с нарушением на нападающем "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Динамо" Москва