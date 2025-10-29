Матчи Скрыть

Дмитрий Тарасов заявил, что готов продолжить карьеру

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что готов рассматривать предложения из профессиональных и медийных клубов.
Фото: РИА Новости
"Готов рассматривать предложения и из профессионального футбола, и из медиа. Я в хорошей форме. Надо разговаривать с представителями, у меня много времени сейчас занимает работа. Если договариваться, то на условия, которые всем были бы комфортны", – приводит слова Тарасова "Матч ТВ".

37-летний Тарасов за свою карьеру выступал в "Томи", "Москве", "Рубине", "Велесе" и "Локомотиве", вместе с которым он взял титул чемпиона России и трижды выигрывал кубок страны. 19 октября 2021 года футболист заявил, что приостановил профессиональную спортивную карьеру, после чего начал выступать в медийной футбольной лиге. Последними командами, в которых играл полузащитник, были "Родина Медиа" и "Тандем"

