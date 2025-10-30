«Ну, антифутбол, наверное, это такое прямо громкое высказывание, и это я не считаю в любом случае антифутболом. То, что касаемо лично моего мнения, то есть всегда против таких команд, которые выстраиваются против тебя вот так низким блоком, очень тяжело играть игрокам центра, в частности как центральному нападающему, потому что теряется вот эта вот связь между группой атаки и центральным нападающим. Как выходить из этой ситуации?
Касаемо работы Станковича, ну, наверное, всё-таки надо оказываться внутри команды. То есть сам психологический фон сейчас, наверное, не очень хороший, в первую очередь, с тем промежутком времени, что он пропустил, глядя на футбол с трибуны. Это тоже нехорошо, что команда была без главного тренера», — заявил Мамаев в шоу SMOL FM.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 13-ти встречах. Московский клуб одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения в лиге.
Главным тренером "Спартака" является Деян Станкович. В этом сезоне под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Следующая игра красно-белых пройдет 2 ноября против "Краснодара" в рамках РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Мамаев — об игре "Спартака": антифутбол — это прямо громкое высказывание
Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал стиль игры «Спартака» под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"