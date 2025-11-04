Полузащитник "Сочи" может сменить российское спортивное гражданство - источник

По информации "РИА Новости Спорт", при положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду Армении в 2026 году.
Хавбеку "Сочи" 22 года. Он дебютировал за основную сборную России в 2022 года в товарищеском матче против Киргизии, проведя на поле 45 минут.
В текущем сезоне Александр Коваленко принял участие в 10 играх в составе "южан" и не отметился результативными действиями.
После 14 сыгранных туров команда Игоря Осинькина находится на 15 месте в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков.
Фото: ФК "Сочи"