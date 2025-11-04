Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Полузащитник "Сочи" может сменить российское спортивное гражданство - источник

Полузащитник "Сочи" Александр Коваленко не против смены спортивного гражданства с российского на армянское.
Фото: ФК "Сочи"
По информации "РИА Новости Спорт", при положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в национальную команду Армении в 2026 году.

Хавбеку "Сочи" 22 года. Он дебютировал за основную сборную России в 2022 года в товарищеском матче против Киргизии, проведя на поле 45 минут.

В текущем сезоне Александр Коваленко принял участие в 10 играх в составе "южан" и не отметился результативными действиями.

После 14 сыгранных туров команда Игоря Осинькина находится на 15 месте в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков.

