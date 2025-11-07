Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эльче
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
22:45
РеннНе начат

Гол Воробьёва в ворота ЦСКА признан лучшим в октябре в РПЛ

Гол нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьёв в ворота ЦСКА (3:0) в 13-м туре РПЛ признан лучшим в октябре.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
Об этом сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги. Победителя выбрали по итогам трёх голосований: среди болельщиков, телекомментаторов и легенд РПЛ. Отмечается, что фанаты отдали большинство голосов полузащитнику "Зенита" Андрею Мостовому за гол в ворота московского "Динамо" (2:1) в 13-м туре чемпионата России.

Напомним, что ранее форварда "Локомотива" также признали лучшим игроком октября в лиге.

Дмитрий Воробьёв в текущем сезоне принял участие в составе "железнодорожников" в 17 встречах, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

После 14 сыгранных туров красно-зелёные располагаются на пятом месте в турнирной таблице с 27 набранными очками, отставая от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут дома против "Оренбурга". Игра пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится