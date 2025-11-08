Матчи Скрыть

Губерниев предложил Станковичу возглавить "Металлист" из Королева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, сказавшего, что устал.
- Деян должен понимать, что он приехал за большие деньги в огромную страну, в популярную команду. Ты всегда на виду. Если ты не можешь справиться с этим, тогда возглавляй "Металлист" из Королева. Поможет заодно финансово. Там давления чуть меньше. Но он ведь в "Спартак" приехал. На что он надеется? Хочет уехать, получив кучу бабок за неустойку?

Напомним, после победного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Локомотива" (3:1) главный тренер "Спартака" Деян Станкович заявил, что устал от ситуации в клубе и хочет домой. Также сербский специалист добавил, что готов к увольнению.

Станкович возглавил красно-белых летом 2024 года. В этом сезоне его команда с 22 набранными очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от идущего на первой строчке "Краснодара" на 10 баллов.

