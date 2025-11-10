Полузащитник "Крыльев Советов" - о матче с "Зенитом": могли даже выигрывать

"Поле, конечно, не самое лучшее. Но в целом что "Зенит", что мы играли в равных условиях. Мне кажется, что отрезками выдавали хороший футбол. Наша задача была просто перекрывать зоны, быть компактными, что у нас и получилось. Мы все молодцы. Заслуженный результат, но, конечно, есть небольшой осадок, могли даже выигрывать", - передаёт слова Бабкина "Чемпионат".
Вчера, 9 ноября "Крылья Советов" на своём поле принимали "Зенит". Игра завершилась со счётом 1:1. Самарцы первыми забили - отличился полузащитник команды Фернандо Констанца на 50-й минуте. Петербуржцы ответили голом Максима Глушенкова.
После 15 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 13 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 14 очков.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут на своём поле против "Ростова" 23 ноября.
Фото: ФК "Крылья Советов"