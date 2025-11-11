Мелкадзе: хотел бы что-то выиграть с "Ахматом"

- Я бы хотел что-то выиграть с "Ахматом", - сказал Мелкадзе в интервью "Матч ТВ".
Георгий Мелкадзе в нынешнем сезоне принял участие в 20 играх за "Ахмат", отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
После 15 сыгранных туров грозненцы занимают 11 строчку в турнирной таблице с 16 набранными очками.
Следующую игру команда Станислава Черчесова проведёт на выезде против "Рубина". Матч состоится в субботу, 22 ноября.
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе рассказал о своей цели в команде.
Фото: ФК "Ахмат"