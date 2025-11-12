Карпин назвал идеальных соперников для сборной России

— Соперники, которые сейчас есть у сборной России — близки к идеальным?
— Нет, в идеале были бы Испания, Франция, Аргентина, Бразилия. Кто там еще есть в топ-10? Какие-то из этих стран, - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 12 ноября, национальная команда России сыграет с Перу в товарищеском матче. Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 15 числа текущего месяца сборная России примет на стадионе "Фишт" в Сочи национальную команду Чили.
В октябре текущего года команда Валерия Карпина одержала две домашние победы в товарищеских встречах - над Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем хотел бы провести товарищеский матч.
Фото: РФС