Наумов: с уходом Леонченко "Локомотив" продлит контракт с Бариновым

"С уходом Леонченко будет легче продлить контракт с Бариновым? Продлят! Борис Ротенберг — человек футбольный. Он хорошо знает клуб и сам успел поиграть с Бариновым. Думаю, что Ротенберг сделает всё возможное, чтобы оставить Дмитрия в "Локомотиве". Надо договариваться", - приводит слова Наумова "Советский Спорт".
Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с 2016 года - текущий контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. В летнее трансферное окно сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован ЦСКА.
Сегодня, 12 ноября, московский "Локомотив" объявил об уходе Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба - его место занял Борис Ротенберг, который ранее был директором Департамента развития молодежного футбола. Владимир Леонченко работал в клубе с 2020 года.
После 15 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что Борис Ротенберг намерен продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об уходе Владимира Леонченко из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"