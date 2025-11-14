"Мы покупаем молодых игроков, как правило, из Бразилии. Мы стараемся приобрести их за разумную сумму. Они получают опыт и игровые минуты, растут профессионалами в "Зените", а затем мы обычно продаём их в арабские страны. Так мы поступили с Малкомом и Клаудиньо. Клуб от этого выигрывает", -сказал Одинцов в интервью Sport.es.
Напомним, что сейчас в составе "Зенита" семь бразильских футболистов. Последним крупным приобретением для петербуржцев была покупка Жерсона в летнее трансферное окно из "Фламенго" за 25 миллионов евро. Рекордной продажей сине-бело-голубых остаётся уход Малкома в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро летом 2023 года.
После первого круга текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.
В следующем туре "Зенит" сыграет на выезде против "Пари НН". Игра состоится в воскресенье, 23 ноября.
В "Зените" назвали изменения в своей трансферной политике
Фото: ФК "Зенит"