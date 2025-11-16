"Похожа ли ситуация в "Динамо" и сборной России в последних матчах? Дежавю увидел. Но ошибки допускают игроки разные. Так что здесь параллели проводить смысла нет", - передает слова Карпина "Чемпионат".
12 ноября сборная России провела игру с Перу, встреча завершилась ничьей (1:1). Вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина уступили команде Чили со счетом 0:2 и прервали беспроигрышную серию из 22-х матчей.
На данный момент московское "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Карпин сравнил ситуации в сборной России и в "Динамо"
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о схожести ситуаций в национальной команде и клубе.
Фото: РФС