Первая лига

Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Карпин сравнил ситуации в сборной России и в "Динамо"

Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин ответил на вопрос о схожести ситуаций в национальной команде и клубе.
Фото: РФС
"Похожа ли ситуация в "Динамо" и сборной России в последних матчах? Дежавю увидел. Но ошибки допускают игроки разные. Так что здесь параллели проводить смысла нет", - передает слова Карпина "Чемпионат".

12 ноября сборная России провела игру с Перу, встреча завершилась ничьей (1:1). Вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина уступили команде Чили со счетом 0:2 и прервали беспроигрышную серию из 22-х матчей.

На данный момент московское "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.

