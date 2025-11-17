Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

Кисляк: ощущения перед дерби со "Спартаком" чуть особенные

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ армейцев со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
"Ощущения перед дерби чуть особенные, чем перед другим матчем. Но еще много времени до этого. Конечно, 100% настроены победить, настроены самым лучшим образом", – приводит слова Кисляка ТАСС.

Встреча московских команд состоится в субботу, 22 ноября на "Лукойл-Арене". В прошлом дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги армейцы на домашнем поле одержали победу со счетом 3:2.

После 15-ти прошедших туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 25 очками идет на шестом месте.

