Кисляк: ощущения перед дерби со "Спартаком" чуть особенные

"Ощущения перед дерби чуть особенные, чем перед другим матчем. Но еще много времени до этого. Конечно, 100% настроены победить, настроены самым лучшим образом", – приводит слова Кисляка ТАСС.
Встреча московских команд состоится в субботу, 22 ноября на "Лукойл-Арене". В прошлом дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги армейцы на домашнем поле одержали победу со счетом 3:2.
После 15-ти прошедших туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 25 очками идет на шестом месте.