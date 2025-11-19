Полузащитник "Акрона" - о Дзюбе: всегда создаёт нам преимущество

"С Дзюбой "Акрону" всегда играть легче. Когда Артём на поле, он всегда создаёт нам преимущество. Даже просто присутствием. Артём своей борьбой заставляет защитников соперников вести себя неуверенно", - сказал Пестряков в интервью Legalbet.
Артём Дзюба в текущем сезоне принял участие в 13 встречах за "Акрон", забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Его действующее соглашение с тольяттинцами рассчитано до июня 2026 года.
После 15 сыгранных туров "Акрон" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 18 очков.
Следующий матч подопечные Заурбека Тедеева сыграют на своём поле против "Сочи". Игра пройдёт в пятницу, 21 ноября.
Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался об игровых качествах одноклубника Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"