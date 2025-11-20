"Это логичное и правильное решение. Совмещать два поста слишком трудно. Он говорил, что национальная команда для него важнее. К сожалению, в "Динамо" у него не получилось. Я всегда говорил, что ему нужно дать время в клубе, если бы у него не было работы в сборной", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
В понедельник, 17 ноября Валерий Карпин объявил о своем уходе с поста главного тренера "Динамо", отметив, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Специалист возглавил московский клуб летом 2025 года, подписав трудовое соглашение на 3 года. Параллельно Карпин являлся главным наставником национальной команды страны.
Под руководством 56-летнего тренера бело-голубые набрали 17 очков за 15 прошедших туров Российской Премьер-Лиги и на данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Ролан Гусев.
Гасилин назвал логичным и правильным решение Карпина покинуть "Динамо"
Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"