Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
14:00
БалтикаНе начат
Спартак
16:45
ЦСКАНе начат
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
13:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
17:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
15:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
16:00
СельтаНе начат
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
Кальяри
17:00
ДженоаНе начат
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Капитан "Динамо" – о встрече с консультативным советом: команда восприняла это как поддержк

Полузащитник и капитан "Динамо" Даниил Фомин рассказал о встрече с консультативным советом клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Команда восприняла это как поддержку. Это наши болельщики с многолетним стажем. Спасибо им, что приехали. Этот визит — как связь между командой и болельщиками. Все друг за друга переживают. Надеюсь, всё вместе это даст необходимый результат", — приводит слова Фомина "Матч ТВ".

В пятницу, 21 ноября консультативный совет "Динамо" провел встречу на базе в Новогорске, где присутствовали футболисты и тренерский штаб клуба. Ранее сообщалось, что пост главного тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин, проработав в с московской командой с лета 2025 года. Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

В воскресенье, 23 ноября бело-голубые встретятся с махачкалинским "Динамо" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве начнется в 17:30 по столичному времени. На данный момент "Динамо" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится