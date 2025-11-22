Капитан "Динамо" – о встрече с консультативным советом: команда восприняла это как поддержк

"Команда восприняла это как поддержку. Это наши болельщики с многолетним стажем. Спасибо им, что приехали. Этот визит — как связь между командой и болельщиками. Все друг за друга переживают. Надеюсь, всё вместе это даст необходимый результат", — приводит слова Фомина "Матч ТВ".
В пятницу, 21 ноября консультативный совет "Динамо" провел встречу на базе в Новогорске, где присутствовали футболисты и тренерский штаб клуба. Ранее сообщалось, что пост главного тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин, проработав в с московской командой с лета 2025 года. Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.
В воскресенье, 23 ноября бело-голубые встретятся с махачкалинским "Динамо" в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча в Москве начнется в 17:30 по столичному времени. На данный момент "Динамо" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.
Полузащитник и капитан "Динамо" Даниил Фомин рассказал о встрече с консультативным советом клуба.
Фото: ФК "Динамо"