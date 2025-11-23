Матчи Скрыть

Божин - о победе над "Ростовом": хотелось прервать полосу неудач

Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Конечно, настрой был большой, потому что, во-первых, последняя игра в этом году на домашнем стадионе. Давно не побеждали. Хотелось уже прервать эту полосу неудач. Поэтому настрой был запредельный. И, конечно, понимаем, что очки надо набирать.

- В перерыве вы много внимания уделили работе судьи. После матча также считаете, что он не давал играть?

- Мне со стороны казалось, что пропускали фолы. Особенно высоко поднятыми ногами футболисты "Ростова" играли часто. И хотя бы один из этих эпизодов заслуживал жёлтой карточки. Как будто бы поднял планку единоборств. Но какие-то мелкие единоборства с небольшим тычком свистел. Вроде бы ты даешь планку единоборств, но при этом какие-то непонятные толчки сразу свистишь. Давай тогда и там играть.

- Против Сулейманова была задача персонально играть?

- Нет, это он, наверное, приходил в мою зону чаще. Мы старались больше находится перед створом ворот. Не смешаться слишком далеко. Вот, и поэтому он, наверное, часто оказывался там. У него, наверное, такая же была задача с их стороны находиться в створе ворот.

Сегодня, 23 ноября "Крылья Советов" на своём поле обыграли "Ростов" со счётом 2:0. Голы за самарцев забивали Иван Олейников и Джимми Марин. Отметим, что команда Магомеда Адиева прервала серию из семи матчей без побед.

На данный момент "Крылья Советов" располагаются на 11 строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

Следующий матч самарцы проведут на выезде против "Краснодара". Игра пройдёт в воскресенье,, 30 ноября.

Иван Долинин, Rusfootball.info

