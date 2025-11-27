Карпин – об уходе из "Динамо": взялся и не довершил начатое до конца

"Стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, пока нельзя. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть — и останется, возможно, уже навсегда. Взялся и не довершил начатое до конца", – приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" 17 ноября, объяснив это тем, что хочет сосредоточиться на работе сборной России. На данный момент его обязанности временно исполняет Ролан Гусев.
Карпин является главным тренером национальной команды с 2021 года, с лета 2025-го он начал совмещать должность с работой в "Динамо". Под его руководством бело-голубые завершили первый круг РПЛ текущего сезона на 10-м месте. После ухода Карпина московская команда провела матч 16-го тура РПЛ, в котором одержала победу над махачкалинским "Динамо" (3:0) и поднялась на девятое место в турнирной таблице.
