Кубок России

КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Карпин – об уходе из "Динамо": взялся и не довершил начатое до конца

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем состоянии после ухода из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, пока нельзя. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть — и останется, возможно, уже навсегда. Взялся и не довершил начатое до конца", – приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо" 17 ноября, объяснив это тем, что хочет сосредоточиться на работе сборной России. На данный момент его обязанности временно исполняет Ролан Гусев.

Карпин является главным тренером национальной команды с 2021 года, с лета 2025-го он начал совмещать должность с работой в "Динамо". Под его руководством бело-голубые завершили первый круг РПЛ текущего сезона на 10-м месте. После ухода Карпина московская команда провела матч 16-го тура РПЛ, в котором одержала победу над махачкалинским "Динамо" (3:0) и поднялась на девятое место в турнирной таблице.

