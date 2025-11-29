"Акрон" и "Пари НН" назвали стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России между "Акроном" и "Пари НН".

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 29 ноября, состоится матч между тольяттинским "Акроном" и "Пари НН" в рамках 17-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Самаре на "Солидарность Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Владислав Целовальников.



На данный момент "Акрон" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Пари НН" располагается на 16-й строчке с 8-ю баллами в своем активе.