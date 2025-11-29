Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
0 - 2 0 2
Нижний НовгородПерерыв
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 2 0 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
Уфа1 тайм
Волга Ул
0 - 0 0 0
Урал1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Иностранный агент ответил, перейдут ли Батраков и Кисляк в другие клубы зимой

Футбольный агент Пауло Барбоза заявил, что переходы Алексея Батракова и Матвея Кисляка в зимнее трансферное окно маловероятны.
Фото: "Чемпионат"
"Почти уверен, что зимой по Матвею и Алексею сделок не будет. Им важно хорошо сыграть весной. Если смотреть на их стоимости от CIES, то за 30 миллионов к игроку предъявят очень высокие требования. Любой клуб хочет быть уверен, что Кисляк и Батраков их усилят. Есть основания считать, что летом по ним может состояться сделка", - сказал Барбоза Metaratings.

Матвей Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "армейцев" 25 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В сезоне-2025/2026 футболист провел за "железнодорожников" 21 игру, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт 20-летнего атакующего полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

