Иностранный агент ответил, перейдут ли Батраков и Кисляк в другие клубы зимой

"Почти уверен, что зимой по Матвею и Алексею сделок не будет. Им важно хорошо сыграть весной. Если смотреть на их стоимости от CIES, то за 30 миллионов к игроку предъявят очень высокие требования. Любой клуб хочет быть уверен, что Кисляк и Батраков их усилят. Есть основания считать, что летом по ним может состояться сделка", - сказал Барбоза Metaratings.
Матвей Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл за "армейцев" 25 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В сезоне-2025/2026 футболист провел за "железнодорожников" 21 игру, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт 20-летнего атакующего полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Фото: "Чемпионат"