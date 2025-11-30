Полузащитник "Балтики" - о турнирных перспективах команды: не будем загадывать

"Не будем загадывать, на что может замахнуться "Балтика". Надо просто выходить на каждую игру: выигрывать и набирать очки. Самое сильное сопротивление из всех команд оказала "Балтика" (улыбается)", - сказал Титков в интервью "Чемпионату".
В субботу, 29 ноября "Балтика" на своём поле обыграла московский "Спартак" со счётом 1:0, играя с 30-й минуты в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.
На данный момент калининградцы располагаются на четвёртой позиции с 32 набранными очками.
Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут дома против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря.
Полузащитник "Балтики" Николай Титков прокомментировал турнирное положение команды.
Фото: ФК "Балтика"