Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

Полузащитник "Балтики" - о турнирных перспективах команды: не будем загадывать

Полузащитник "Балтики" Николай Титков прокомментировал турнирное положение команды.
Фото: ФК "Балтика"
"Не будем загадывать, на что может замахнуться "Балтика". Надо просто выходить на каждую игру: выигрывать и набирать очки. Самое сильное сопротивление из всех команд оказала "Балтика" (улыбается)", - сказал Титков в интервью "Чемпионату".

В субботу, 29 ноября "Балтика" на своём поле обыграла московский "Спартак" со счётом 1:0, играя с 30-й минуты в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.

На данный момент калининградцы располагаются на четвёртой позиции с 32 набранными очками.

Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут дома против "Крыльев Советов". Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря.

