"Скажем, два матча в поле, один VAR, один AVAR – вот уже будет около полумиллиона. А еще есть годовая премия, а кто-то поработал в Саудовской Аравии. Не думаю, что можно жаловаться на такие условия", - цитирует Каманцева Sports.ru.
За один тур до старта зимней паузы в чемпионате России турнирную таблицу единолично возглавляет действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 37 очков в 17 матчах и опережает московский ЦСКА и петербургский "Зенит" на один балл. Топ-5 замыкают столичный "Локомотив" и калининградская "Балтика", в активе которых 34 и 32 очка соответственно.
Стало известно, сколько зарабатывают российские арбитры
Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, сколько в месяц получают российские футбольные судьи.
Фото: РФС