Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Стало известно, сколько зарабатывают российские арбитры

Председатель Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, сколько в месяц получают российские футбольные судьи.
Фото: РФС
"Скажем, два матча в поле, один VAR, один AVAR – вот уже будет около полумиллиона. А еще есть годовая премия, а кто-то поработал в Саудовской Аравии. Не думаю, что можно жаловаться на такие условия", - цитирует Каманцева Sports.ru.

За один тур до старта зимней паузы в чемпионате России турнирную таблицу единолично возглавляет действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 37 очков в 17 матчах и опережает московский ЦСКА и петербургский "Зенит" на один балл. Топ-5 замыкают столичный "Локомотив" и калининградская "Балтика", в активе которых 34 и 32 очка соответственно.

